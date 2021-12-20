Елизавета II во второй раз поменяла рождественские планы из-за штамма "омикрон"

ЛОНДОН, 20 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена во второй раз за последние дни поменять рождественские планы из-за быстрого распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Как в понедельник вечером сообщили вещательной корпорации BBC в Букингемском дворце, Ее Величество проведет Рождество в Виндзорском замке, отказавшись от поездки в королевское поместье Сандрингем.

На прошлой неделе Ее Величество также отменила традиционный предрождественский обед с членами семьи, который должен был состояться 21 декабря. По словам собеседников BBC, эти решения были приняты самой королевой в качестве предосторожности и "свидетельствуют об осмотрительном подходе" королевы к текущей ситуации.

По многолетней традиции Елизавета II встречает Рождество в тесном кругу родных в своем любимом загородном поместье в английском графстве Норфолк и посещает рождественскую службу в местной церкви. 95-летней королеве пришлось изменить давней привычке в прошлом году из-за пандемии COVID-19 и изолироваться в Виндзорском замке вместе с супругом принцем Филипом. Прошлое Рождество они встречали вдвоем, однако муж монарха умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Как сообщают британские СМИ, несмотря на рекордно высокий уровень заболеваемости COVID-19 в королевстве, Ее Величество не будет встречать предстоящий праздник одна. По их данным, наследник престола принц Уэльский Чарльз с супругой, а также его старший сын принц Уильям с женой и детьми сократили до минимума контакты с окружающими, чтобы иметь возможность провести праздничные дни вместе с королевой.

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала эпидемии. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в эту статистику попадают примерно 20-25% от реального числа заражений. В воскресенье Джавид также заявил, что около 60% заражений приходятся на омикрон-штамм. Хотя число госпитализаций пока растет довольно медленно, оно может начать резко увеличиваться в ближайшие недели по мере ухудшения состояния недавно заразившихся людей.