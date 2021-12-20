В итальянской столичной области Лацио возвращают обязательное ношение масок на улице

"Я подписал постановление об обязательном ношении масок на открытом воздухе в области Лацио. Эта мера предосторожности необходима для сохранения нашего здоровья и здоровья наших близких в такое время, - написал политик на своей странице в Facebook. - Действие обязательства не распространяется на детей младше шести лет, а также на людей, страдающих патологиями, несовместимыми с ношением маски". Постановление вступает в силу 23 декабря и будет действовать как минимум до 23 января. Кроме того, как сообщил Дзингаретти, медперсонал должен будет сдавать тест на коронавирус каждый 10 дней.

Ранее мэрия Рима отменила новогодний концерт, который должен был пройти на территории римского Большого цирка ("Чирко Массимо").

К настоящему моменту ношение масок на открытом воздухе было обязательным в семи итальянских регионах: Калабрии, Марке, Лигурии, Венето, автономных провинциях Тренто и Больцано и во Фриули-Венеции-Джулии. Эти области вошли в желтую зону повышенного риска распространения коронавируса. К Новому году в желтой зоне могут оказаться Лацио и северные области Ломбардия и Эмилия-Романья.