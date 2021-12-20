В России впервые появился ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время впервые разработан в России и вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени, - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. - Введен впервые".

Стандартом установлено, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города или поселения с учетом гидрогеологических характеристик, особенностей рельефа местности, состава грунтов, предельно допустимых экологических нагрузок на окружающую среду. Также важно учитывать расстояние до жилых зданий, расположение источника водоснабжения и уклон местности. Размер земельного участка для захоронения определяется с учетом количества жителей конкретного города или иного поселения, а также вместимости уже имеющихся кладбищ, но при этом он не может превышать 40 га.

В документ указано, что колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом погибших следует размещать на специально выделенных участках земли. "Допускается размещение колумбариев и стен скорби за пределами мест возможных захоронений на обособленных участках земли на расстоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения", - отмечается в документе.

Согласно подготовленному ГОСТу, органам исполнительной власти регионов, а также органам местного самоуправления в мирное время следует создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, которые включают гробы, патологоанатомические мешки, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Предусматривается, что команды по срочному захоронению трупов в военное и мирное время будут создаваться на базе ритуальных служб, которые ответственны за сбор тел погибших, их доставку к месту погребения, подвоз гробов и проведение непосредственного захоронения. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводит в оцинкованных, герметически закрытых гробах, подчеркивается в стандарте.

Национальный стандарт подготовлен Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.