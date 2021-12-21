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Пандемия COVID-19

У Пентагона не запрашивали корабли-госпитали из-за ситуации с омикрон-штаммом

По словам пресс-секретаря оборонного ведомства Джона Кирби, ряд губернаторов штатов просили у Пентагона прислать небольшое количество военнослужащих Национальной гвардии США для помощи персоналу местных больниц

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти американских штатов пока не запрашивали у Пентагона корабли-госпитали для помощи в реагировании на распространение омикрон-штамма нового коронавируса. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

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"На данным момент у нас не запрашивали корабли-госпитали", - сказал он. По словам Кирби, ряд губернаторов штатов просили у Пентагона прислать небольшое количество военнослужащих Национальной гвардии США для помощи персоналу местных больниц, "но крупных запросов еще не было".

В марте 2020 года, когда в США только началось распространение нового коронавируса, плавучие госпитали американских ВМС Comfort и Mercy заходили в порты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

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СШАПандемия COVID-19
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