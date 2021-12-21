Госдума обсудит отмену техосмотра и ужесточение мер против лихачей и педофилов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит законопроекты об отмене обязательного техосмотра, о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД, о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, обсудит блокировку сайтов по продаже поддельных ковид-сертификатов, меры по защите животных, а также заслушает главу Минпромторга Дениса Мантурова.

В рамках правительственного часа министр представит депутатам информацию о задачах развития отечественной промышленности в современных социально-экономических условиях. Накануне депутаты фракции "Единая Россия" провели встречу с Мантуровым. Как сообщает пресс-служба фракции, на встрече обсуждались вопросы кадрового обеспечения отраслей промышленности и профильного образования, развития отрасли сельхозмашиностроения и производства антиковидной продукции. Особый акцент был сделан на вопросе производства кислорода для медицинских нужд с учетом растущей в нем потребности в период пандемии.

Отмена техосмотра и борьба с лихачами

Во втором - основном - чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях. Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, документ ко второму чтению был существенно доработан с учетом опасений насчет выписывания автовладельцам штрафов за отсутствие диагностической карты.

Запланировано первое чтение другого резонансного законопроекта, направленного на борьбу со злостными нарушителями ПДД. Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать в том числе за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Среди предлагаемых законопроектом санкций - штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Пожизненный срок для педофилов

В повестку заседания вошел внесенный парламентариями от "Единой России" законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних. Он будет рассматриваться в первом чтении.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на педофилов за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних, за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Защита животных

Депутаты также намерены рассмотреть в первом чтении два законопроекта, которые направлены на дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения. Как ранее объяснял автор одной из инициатив, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, вводятся требования к местам продажи животных, что фактически будет означать запрет торговли питомцами в зоомагазинах и на птичьих рынках.

Второй документ вносит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно ему, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных лиц, до 30 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы - до 30 тыс. рублей - за несоблюдение установленных требований в приютах. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

В КоАП также предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях, они могут доходить до 100 тыс. рублей. Ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках повлечет штрафы до 200 тыс. рублей.

Борьба с поддельным ковид-сертификатами

Также Госдума обсудит в рамках II чтения поправку в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которой предусмотрена внесудебная блокировка сайтов, торгующих поддельными документами, в том числе сертификатами о вакцинации и ПЦР-тестами.

Поправкой предлагается блокировать предложения о приобретении поддельного документа, "предоставляющего права или освобождающего от обязанностей". Инициатива была предложена депутатами-единороссами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским.