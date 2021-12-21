В Лондоне отменили новогодние торжества на Трафальгарской площади из-за омикрон-штамма

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Лондона отменили новогодние торжества, которые должны были состояться на Трафальгарской площади, из-за распространения в стране омикрон-штамма коронавируса. Об этом объявил в понедельник вечером мэр британской столицы Садик Хан.

"Это сильно разочарует многих лондонцев, однако мы должны сделать правильные шаги, чтобы сократить масштабы распространения вируса", - говорится в его заявлении.

Ранее городские власти планировали ограничить число участников праздничных мероприятий в центре Лондона до 6,5 тыс. человек. Из-за организационных сложностей, связанных с пандемией, вместо традиционных новогодних фейерверков на берегу Темзы в последний день 2021 года было решено устроить торжества на Трафальгарской площади, причем попасть туда можно было бы только по билетам. Планировалось, что в новогоднюю ночь на площади выступят известные музыканты и будет работать праздничная ярмарка. На больших экранах должны были показывать главные фото- и видеокадры уходящего года.

8 декабря британское правительство объявило о введении ряда ограничений в связи с угрозой, исходящей от штамма "омикрон". Работодателям было рекомендовано вернуть сотрудников на удаленную работу, ношение масок вновь стало обязательным в большинстве закрытых помещений и транспорте. Кроме того, впервые на территории Англии было введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов. В настоящий момент в правительстве обсуждаются новые ограничения, однако окончательного решения по поводу их характера и сроков введения пока нет.

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений. В воскресенье Джавид также заявил, что около 60% заражений приходится на омикрон-штамм. Хотя число госпитализаций пока растет довольно медленно, оно может начать резко увеличиваться в ближайшие недели по мере ухудшения состояния недавно заразившихся людей.