В Нью-Йорке вновь выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк зафиксировали почти 23,4 тыс. случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, однако в администрации надеются, что скоро уровень инфицирования заметно снизится. Об этом в понедельник на регулярном брифинге сообщила губернатор штата Кэти Хокул.

Нынешний показатель почти на 1 тыс. больше, чем в конце прошлой недели: 18 декабря в штате было зафиксировано 22 478 случаев заражения, что стало на тот момент рекордом, а в начале декабря в Нью-Йорке в сутки регистрировалось в среднем около 8 тыс. новых заболевших. "Вчера мы побили очередной рекорд с 23 391 случаем заражения <...>. Мы это предвидели в свете распространения омикрон-штамма <...>. Однако мы начинаем отмечать воодушевляющие новости из других затронутых им стран, где показатели [заболеваемости] быстро возросли, а потом быстро снизились. Это то, что мы ожидаем увидеть [в штате]", - сказала Хокул.

Губернатор при этом отметила, что течение заболевания при заражении омикрон-штаммом у ранее привившихся от коронавируса не такое тяжелое, как при дельта-варианте. "Что касается личной обеспокоенности людей, знайте, что если вы прошли вакцинацию и получили бустерную дозу, то очень вероятно, что у вас будут слабые симптомы", - заверила Хокул.

За прошедшие сутки от последствий ковида в штате умерли 60 человек, госпитализация потребовалась 4 020 заболевшим. В Нью-Йорке хотя бы одну дозу вакцины получили 94,3% взрослого населения, при этом с 1 декабря жителям штата было введено около 1,4 млн бустерных доз.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 51 млн, умерли 807,5 тыс. человек. При этом лишь за последние четыре недели заразились свыше 3 млн человек, умерли более 34,3 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.