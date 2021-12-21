МЧС в 2022 году могут частично вернуть функции надзора в строительстве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС могут вернуть функции надзора за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей в 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

В декабре 2018 года Госдума после гибели людей при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" приняла в первом чтении законопроект, наделяющий Госпожнадзор полномочиями по контролю за соблюдением мер безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей. "Мы надеемся на его принятие уже в следующем году. Это позволит нам участвовать в процессе надзора на стадии строительства и реконструкции объектов с массовым пребыванием людей, когда допущенные нарушения пожарной безопасности проще и дешевле устранить, не перекладывая их на плечи будущего собственника объекта", - сказал Чуприян.

Госпожнадзор в 2007 году был лишен функций контроля за строительством и проектированием объектов с массовым пребыванием людей, таких как ТРЦ и кинотеатры. Как показал анализ министерства, свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года, в 80% случаев имеют нарушения в требованиях противопожарной безопасности, которые можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капремонте, а то и вовсе этот объект нужно сносить.

Законопроект о возврате ГПС этих функций был внесен в Госдуму после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" (ЧП случилось в 2018 году, погибли 60 человек и 147 пострадали) и принят в первом чтении в декабре 2018 года. 17 октября 2019 года профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять во втором основном чтении данный законопроект. Но, как пояснял тогда первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, Госдума не стала его рассматривать во втором чтении, так как возникли определенные разногласия с определенными ведомствами.

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