Президент США сообщил, что завел новую немецкую овчарку

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден сообщили в понедельник, что в Белом доме появилась новая собака - щенок немецкой овчарки. Об этом президент и его супруга написали на своих страницах в Twitter.

"Добро пожаловать в Белый дом, Коммандер", - говорится в первом сообщении Байдена. Позднее он разместил короткое видео, на котором встречает нового питомца и играет с ним.

Джилл Байден сделала репост сообщения супруга, снабдив его смайликом в виде сердечек.

По сведениям телеканала CNN, нового питомца по кличке Коммандер подарили президентской чете их родные.

В июне 2021 года умерла одна из двух собак Байдена - овчарка по кличке Чемп. У действующего главы государства и его супруги есть и второй пес - Мейджор. Оба питомца въехали в Белый дом через несколько дней после инаугурации Байдена, прошедшей 20 января.

В начале марта после нападения Мейджора на одного из охранников Белого дома собак отправили в семейный дом президентской четы в штате Делавэр, в конце месяца их привезли обратно. Однако в конце марта овчарка снова покусала человека на территории Белого дома. После этого с Мейджором начали заниматься специалисты непосредственно в самом Вашингтоне.