В РПЦ сообщили, что менее 1% храмов покинули каноническую церковь Украины

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Практически все 12,5 тысячи храмов остались в Украинской православной церкви (УПЦ), ее покинуло менее 1% организаций с момента создания Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом рассказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Практически все 12,5 тыс. храмов остались в Украинской православной церкви, предстоятелем которой является блаженнейший митрополит Онуфрий. Менее 1% храмов за прошедшее время покинули Церковь, причем большинство таких ситуаций связано с давлением на людей, с нарушением закона при попустительстве местных властей", - сообщил Легойда газете.

Он отметил, что ситуация вокруг канонической церкви остается тревожной "с точки зрения действий националистов и периодических потаканий им со стороны власти на разных уровнях". УПЦ по-прежнему ощущает давление. "Может быть, чуть с меньшей силой просто потому, что в политической повестке господина Порошенко этот вопрос был одним из ключевых, а в повестке дня новой администрации - [является] не таким важным", - заметил он.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года патриарх Константинопольский Варфоломей передал главе ПЦУ Епифанию (Думенко) томос об автокефалии, а в августе 2021 года побывал с визитом в этой стране, где совершил совместный молебен с руководством раскольнической структуры.

РПЦ и Украинская православная церковь считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римско-католической церковью, привели к расколу православия в мире.