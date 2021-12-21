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Пандемия COVID-19
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ABC: в США зафиксировали первую смерть от омикрон-штамма коронавируса

Умерший пациент не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Первый летальный исход от заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксирован в Соединенных Штатах, сообщил в понедельник телеканал ABC.

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По его сведениям, умерший пациент - мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас, он не проходил вакцинацию и испытывал проблемы со здоровьем.

Ранее в понедельник федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что омикрон-вариант коронавируса стал доминирующим в стране, по данным, собранным за прошедшую неделю, он был выявлен у более чем 73% зараженных. В ряде областей, в том числе на юго-востоке и северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.

В целом в США, по оценкам Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже 51 млн, умерли 807,5 тыс. человек. При этом за последние четыре недели заразились свыше 3 млн человек, умерли более 34,3 тыс. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.

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СШАПандемия COVID-19
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