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Пандемия COVID-19

В Колумбии выявлены первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Министр здравоохранения республики Фернандо Руис сообщил, что двое заболевших приехали из США, еще один - из Испании

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Колумбийские специалисты выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.

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Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Фернандо Руис.

"Три случая заражения штаммом "омикрон" были выявлены в Колумбии. Все заразившиеся приехали из других стран мира", - сказал он в видеобращении, которое было опубликовано ведомством в Twitter.

По словам министра, двое заболевших приехали в Колумбию из США, еще один - из Испании. "Все трое и находившиеся с ними в контакте люди находятся под наблюдением", - добавил Руис.

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КолумбияПандемия COVID-19
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