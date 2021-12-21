В Колумбии выявлены первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Колумбийские специалисты выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в стране.
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Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения республики Фернандо Руис.
"Три случая заражения штаммом "омикрон" были выявлены в Колумбии. Все заразившиеся приехали из других стран мира", - сказал он в видеобращении, которое было опубликовано ведомством в Twitter.
По словам министра, двое заболевших приехали в Колумбию из США, еще один - из Испании. "Все трое и находившиеся с ними в контакте люди находятся под наблюдением", - добавил Руис.