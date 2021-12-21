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Врио главы МЧС предложил сделать обязательным страхование от пожаров в России

По такому пути идут многие страны мира, сообщил Александр Чуприян
Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян Владимир Гердо/ТАСС
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Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян выступил за введение в России обязательного страхования от пожаров.

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"Оно должно быть обязательным. По такому пути идут многие страны мира, в странах с развитой экономикой страховка - это главный стимулятор решения вопросов, в том числе, и безопасности", - заявил он в интервью ТАСС, полный текст которого будет опубликован сегодня на сайте агентства.

Чуприян отметил, что при введении страхования в случае небольшого количества недостатков по линии пожарной безопасности или их отсутствии отчисления в страховой фонд будут ниже. "И наоборот, если вы продемонстрировали, что у вас масса нарушений, тогда и платите больше, потому что вы не просто рискуете сами, но вы и ближнего можете погубить из-за этого. Логично? Абсолютно логично", - сказал Чуприян.

Вместе с тем он считает, что российскому обществу еще только предстоит созреть для этого.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 7:00: https://tass.ru/interviews/13247219.

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РоссияЧуприян, Александр Петрович
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