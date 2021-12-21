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Тихоокеанский циклон принесет штормовой ветер и метель на Камчатку

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 декабря. /ТАСС/. Тихоокеанский циклон в ночь на среду принесет в различные районы Камчатки снег, метель, штормовой ветер, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"22 декабря циклон начнет оказывать активное влияние на территории Усть-Камчатского, Карагинского, Олюторского муниципальных районов и Алеутского муниципального округа. Там прогнозируется умеренный снег, сильный ветер, метель. В Алеутском муниципальном округе ожидается мокрый снег, налипание снега на провода. 23 декабря циклон распространится на Пенжинский муниципальный район. Там сохранится умеренный, местами сильный снег, сильный ветер, в Пенжинском районе - порывами до штормового. 24 декабря ночью в Алеутском муниципальном округе, днем в Карагинском, Пенжинском и Олюторском муниципальных районах сохранится сильный ветер, небольшие осадки, местами метель", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

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