В Сингапуре оценили вероятность побочных эффектов при ревакцинации Pfizer и Moderna

СИНГАПУР, 21 декабря. /ТАСС/. Вероятность побочных эффектов при ревакцинации препаратами Pfizer - BioNTech и Moderna составляет 0,03%, а серьезные осложнения могут возникать лишь в 0,002% случаев. Об этом пишет во вторник газета The Straits Times со ссылкой на данные Управления медицинских наук Сингапура, которое оценило проводимую в стране программу ревакцинации.

"В период с 15 сентября по 30 ноября в стране было введено свыше 1,4 млн бустерных доз. За этот период поступило около 380 жалоб на побочные эффекты от этих двух препаратов", - отметили в ведомстве. Таким образом, "этот показатель составляет 0,03%", добавили в управлении, уточнив, что "речь идет об аллергических реакциях, неприятных ощущениях в грудной клетке, высокой температуре".

Кроме того, исследование показало, что "в 0,002% случаев возникали проблемы с сердцем, воспаление лимфотических узлов и образование сгустков крови". При этом, как подчеркнули в управлении, "информации о побочных эффектах с угрозой для жизни не поступало".

По данным Минздрава, примерно 87% всех жителей Сингапура прошли полный курс иммунизации, при этом около 34% получили третью дозу вакцины.