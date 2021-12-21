В Приморье ожидается аномально холодная погода

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды с температурой воздуха минус 43 градуса, которая ожидается в Приморье с 22 до 27 декабря. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Примгидромета.

"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за аномально-холодной погоды. В связи с вторжением холодной воздушной массы на территорию Приморского края в период 22-27 декабря 2021 года в городе Владивостоке местами в крае ожидается аномально холодная погода", - говорится в распространенном сообщении.

Так, в течение пяти суток и более среднесуточная температура будет меньше климатической нормы на семь градусов и ниже. На севере центральных районов в отдельные ночи местами ожидается сильный мороз, минимальная температура воздуха составит 43 градуса ниже нуля и ниже.

По данным синоптиков, днем во вторник в Приморье местами небольшой снег, температура воздуха в разных районах составит от нуля до 11 градусов мороза.