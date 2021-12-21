На Итурупе 400 семей получили доступ к высокоскоростному интернету

"Невозможно представить современную жизнь без высокоскоростного интернета. У курильчан должен быть доступ к "Госуслугам", социальным сетям, мессенджерам, онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам, электронным библиотекам и образовательным программам. Это очень важно для развития всего острова. Рад сообщить, что строительство оптоволоконных сетей в частном секторе Итурупа завершено", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Валерия Лимаренко.

Ранее местные жители обращались к губернатору с просьбой ускорить расширение оптоволоконных сетей на острове, соответствующее предложение прозвучало в сентябре во время прямой линии главы региона с курильчанами. Теперь доступ к широкополосному интернету получили более 200 домов в Курильске, а также селах Китовое и Рейдово.

В регионе действует проект "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика РФ". В прошлом году высокоскоростной доступ в интернет и качественную мобильную связь получили жители 11 сел. Социально значимые объекты этих населенных пунктов - ФАПы, сельские клубы и библиотеки - были обеспечены технической возможностью подключения к широкополосному интернету.

Сейчас правительство области работает над вопросом обеспечения доступности услуг связи внутри всех населенных пунктов, включая решение проблемы разрывов в зоне охвата услугами связи.