В одном из самых отдаленных поселков Красноярского края построят школу за 645 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Новую школу на 100 мест построят в поселке Хета, расположенном на востоке полуострова Таймыр, одном из самых отдаленных поселков Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил член комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Заксобрания края Сергей Сизоненко.

"На строительство школы поселка Хета сельского поселения Хатанга <...> цена вопроса будет 645 млн рублей. Сейчас важно найти подрядчика", - сказал Сизоненко, отметив, что школа будет рассчитана на 100 учащихся.

В администрации Таймырского муниципального района сообщили ТАСС, что уже есть проект строительства, проведена экспертиза. Существующая сейчас в Хете школа семидесятых годов постройки ветхая и "очень холодная".

Средства на учебное заведение планируется выделить из краевой казны: в 2022 году - 270 млн рублей, в 2023 году - 275 млн рублей и в завершающий строительство в 2024 году - 100 млн рублей.

Хета - один из самых северных населенных пунктов России и Красноярского края. Помимо учеников из Хеты в местной школе учатся дети из ближайших поселков - Новой и Катырыка.