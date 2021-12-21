Власти Японии считают, что при мощном землетрясении в стране может быть до 200 тыс. жертв

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. До 200 тыс. человек могут погибнуть в семи префектурах на северо-востоке и севере Японии в случае вероятного там землетрясения магнитудой 9, очаг которого будет располагаться под дном Тихого океана. Такое предупреждение содержится в опубликованном во вторник официальном прогнозе правительства Японии. По мнению его экспертов, все жертвы будут вызваны мощными цунами после землетрясения.

Это может привести к полному разрушению до 220 тыс. построек, а сумма общего экономического ущерба по всей Японии достигнет 31,3 трлн иен (более $275,5 млрд). Правительство намерено в начале будущего года обнародовать набор мер по уменьшению возможного ущерба.

В частности, уже в нынешнем докладе эксперты указывают, что число погибших можно сократить на 80% в случае организации эффективной эвакуации населения до прихода цунами. В то же время число жертв возрастет в случае, если мощный подземный толчок произойдет при наиболее неблагоприятных условиях - глубокой ночью и в разгар зимы.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья главного японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 9. В результате вызванных им цунами погибли и пропали без вести более 20 тыс. человек. Цунами также вызвали аварию на АЭС "Фукусима-1", которая привела к радиоактивному заражению обширных районов.