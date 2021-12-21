Прокуроры пресекли лишние траты при реализации плана развития Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуроры в Хабаровском крае пресекли необоснованные траты при реализации мероприятий долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщила региональная прокуратура во вторник.

"Превентивными мерами реагирования предотвращено неправомерное расходование денежных средств на строительство подъездной дороги к физкультурно-оздоровительному комплексу, находящейся в надлежащем нормативном состоянии", - говорится в распространенном сообщении. На эти цели собирались направить три млн рублей, уточнили ТАСС в прокуратуре региона.

Отмечается, что строительство объектов по плану идет с систематическим отставанием от графиков выполнения работ, исполнение заказчиками, подрядчиками и ответственными органами власти своих должностных обязанностей продолжает сопровождаться нарушениями закона. Нередко только мерами прокурорского реагирования удается достичь конкретных результатов. Так, построенную инфраструктуру водоснабжения ввели после вмешательства прокуроров несмотря на выданное еще в августе заключение органа госстройнадзора.

"По результатам скоординированной работы участников межведомственной рабочей группы в текущем году обеспечен ввод четырех объектов долгосрочного плана в эксплуатацию, окончены строительно-монтажные работы на двух объектах, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года", - говорится в сообщении.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса и онкологического диспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Объем финансирования всех мероприятий плана превышает 40 млрд рублей. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подчеркивал, что проектно-сметная документация по многим объектам была разработана с нарушениями, из-за чего возникли проблемы в строительстве.