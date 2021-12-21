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В школах нескольких городов ХМАО отменили уроки первой смены из-за морозов

Температура воздуха - минус 35 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 декабря. /ТАСС/. Занятия для учеников первой смены отменены во вторник утром в ряде муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) из-за морозов. Об этом говорится в информационной системе на сайте правительства Югры.

"21 декабря в Сургуте занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются из-за холодной погоды", - говорится в сообщении Температура воздуха в городе составляет минус 27 градусов, скорость ветра - 6 м/с.

Также из-за морозов отменяются занятия первой смены у школьников 1-х - 4-х классов в Когалыме, Радужном, Покачи и 1-х - 8-х классов в Нижневартовске, Мегионе, Лангепасе, где температура воздуха составляет почти минус 30 градусов, скорость ветра - 6 м/с.

По данным регионального гидрометцентра, утром во вторник в ХМАО ожидается от минус 30 до минус 35 градусов, днем - до минус 28 градусов мороза.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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