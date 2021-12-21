В Москве пройдет небольшой снег 21 декабря

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют во вторник в Москве до 18 градусов мороза, по области - до 21 градуса ниже нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 16 до 18 градусов мороза, в ночь на среду температура опустится до 22 градусов.

В Подмосковье температура будет колебаться от 16 до 21 градуса ниже нуля, в ночные часы мороз усилится до 27 градусов.

Скорость северного ветра во вторник не превысит 11 м/с. "Небольшой снег. Гололедица", - говорится на сайте Гидрометцентра. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 22:00 мск вторника.

Оранжевый уровень опасности из-за низкой температуры будет действовать в Москве до 02:00 мск четверга, а в Подмосковье - до 23:00 мск среды. "Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы", - уточняется на сайте.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.