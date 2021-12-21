В США впервые одобрили инъекцию для профилактики ВИЧ-инфекции

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило к применению препарат Apretude, инъекции которого могут помочь в профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регулятора.

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Профилактический курс рекомендован для совершеннолетних и подростков, чей вес превышает 35 кг. Первые две инъекции вводятся с разницей в две недели, затем укол надо будет делать раз в два месяца. "Сегодняшнее одобрение [препарата] дает важный инструмент в усилиях по прекращению эпидемии ВИЧ-инфекции, впервые предоставляя возможность предотвращать ВИЧ без ежедневного приема таблеток", - отметила глава отделения антивирусных препаратов Дебра Бирнкрант, чьи слова приводятся в сообщении.

Осенью регулятор одобрил аналог препарата в виде таблеток, однако, как отмечается на сайте регулятора, многим людям сложно принимать лекарство ежедневно, так что альтернатива с уколами раз в несколько недель поможет бороться с заболеванием более эффективно. Среди побочных эффектов препарата отмечается головная и мышечная боли, жар, усталость и сыпь.

Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в 2019 году в стране было зарегистрировано 36,8 тыс. случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Американские власти планируют через четыре года снизить эту цифру до 9,5 тыс.