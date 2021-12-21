В МЧС назвали причину роста смерчей, шквалов и природных пожаров

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Изменения климатических условий приводят к росту смерчей, шквалов, природных пожаров, подвижности вечной мерзлоты в России, поэтому не замечать их нельзя. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян в интервью ТАСС.

"Изменения происходят и не замечать их нельзя. В последние годы все отчетливее прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Также в некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, вечная мерзлота становится подвижной", - отметил врио министра. Кроме того, добавил он, промышленные коммуникации и объекты экономики, построенные несколько десятков лет назад, уже не соответствуют сложившимся климатическим условиям. "Особенно это касается нашей Арктической зоны, где сооружения строились в соответствии со строительными нормами и правилами, адаптированными под прежние климатические условия", - отметил Чуприян.

По его словам, изменения климата влияют и на природные пожары. "Рост количества природных пожаров в России, помимо пресловутого человеческого фактора, в том числе вызван сложной климатической обстановкой в летний период. Высокая температура, порывы ветра и отсутствие осадков способствуют возникновению природных пожаров, а сопутствующим фактором является беспечность граждан, которые нарушают требования пожарной безопасности", - сообщил врио министра.

Чуприян летом этого года возглавлял общую группировку сил по тушению пожаров в Якутии. "Там стояла аномальная жара - выше 30 градусов. Там была сплошная засуха, болота высыхали, все буквально в порох превратилось", - рассказал он.

При этом он отметил, что и человеческий фактор увеличивает риски ЧС. "Сейчас область человеческой деятельности расширяется, человек все больше вторгается в ту же тайгу, куда он приходит со своими технологиями во благо общества. Но при этом автоматически увеличиваются риски пожаров. Ведь если по какой-то дороге никогда не ездили машины, то там и ДТП никогда не было. Или если у вас нет дома, то и пожары ему не страшны. Вот приблизительно так же и здесь", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 7:00: https://tass.ru/interviews/13247219.