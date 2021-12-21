Прокуратура Приамурья проверит законность выдачи лицензий на золотодобычу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области в 2022 году проведет работу по устранению нарушений природоохранного законодательства золотодобывающими предприятиями, что повлияет на уменьшение выдачи лицензий на добычу золота, количество которых в 2021 году составило более 1,3 тыс., сказал во вторник журналистам прокурор области Александр Бучман.

"Сегодня на территории Амурской области более 1,3 тыс. лицензий на добычу золота. Из них основная масса на разработку месторождений. И мы фиксируем факторы того, что нерадивые, так сказать, золотокопатели не проводят рекультивацию земельных участков и не имеют разрешения на использование земли в этой зоне. На следующий год надеемся, что результатом нашей работы будет количество сокращения лицензий, по крайней мере, чтобы они все были контролируемые", - сказал Бучман.

Он отметил, что разработка месторождений влияет на изменение русел рек, их загрязнение и размытие почв. "Это все и влияет на паводки и на окружающую среду в принципе", - заключил прокурор.

Ранее сообщалось, что с начала года ущерб экологии Приамурья от действий недобросовестных золотодобытчиков превысил 370 млн рублей. По информации Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратуры, за год выявлено более 120 нарушений закона в сфере золотодобычи. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил профильным ведомствам к февралю 2022 года подготовить предложения по усилению рабочей группы в сфере контроля за деятельностью золотодобывающих предприятий и продумать дополнительные меры ответственности компаний-нарушителей. Среди них, помимо приостановки деятельности, рассматривается также возможность привлечения руководителей к уголовной ответственности и досрочный отзыв лицензии у компаний.