Центр "Вектор" опубликовал фото штамма "омикрон"

"ГНЦ ВБ "Вектор" опубликовал фотографии штамма коронавируса "омикрон". ГНЦ ВБ "Вектор" в лабораторных условиях заразил культуру клеток Vero E6 штаммом "омикрон" коронавируса для исследования его морфологических характеристик, то есть формы, размера, наличия структур находящихся на поверхности и т. д.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае со штаммом "омикрон" необычно то, что вирус собирается медленно и в отличии от других штаммов не вызывает массовой гибели клеток на шестые сутки инфекции. "В целом, состояние клеток при заражении штаммом "омикрон", соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами", - указывается в публикации.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах. В РФ, по состоянию на 16 декабря, "омикрон" обнаружен у 25 человек. Отмечается, что большинство из них уже имели иммунитет к коронавирусу, тяжелых случаев заболевания среди них не зафиксировано.