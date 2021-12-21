Игорную зону "Красная Поляна" с открытия посетило почти три млн человек

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Около 3 млн человек посетили игорную зону, расположенную в Красной Поляне в районе города Сочи, с момента ее открытия. Об этом сообщил ТАСС директор по развитию игорной зоны "Красная Поляна" Дмитрий Анфиногенов.

"За пять лет игорную зону "Красная Поляна" посетили 2 826 739 гостей, из них 77 232 иностранца из 170 стран мира", - сказал он.

Игорная зона "Красная Поляна" начала работу с открытия "Казино Сочи" в январе 2017 года.

"Успех развития компании во многом связан с тем, что мы делаем ставку на комплексные предложения отдыха и досуга. Гостям необходимы новые впечатления и эмоции, но при этом важна удобная логистика и временной ресурс", - добавил генеральный директор игорной зоны "Красная Поляна" Павел Перов.

С момента открытия игорная зона "Красная Поляна" активно развивает джанкет-направление: игровые туры для иностранцев. Зону посещают туристы из Израиля, ОАЭ, Китая, Турции и других стран.

"Антиковидные ограничения немного притормозили наши планы. Однако мы смогли дать новый импульс другим глобальным проектам нашей компании. Осенью мы заявили о начале строительства игорной зоны и развития туристического направления на Дальнем Востоке", - отметил Перов.

Позднее были открыты другие игорные заведения - зал игровых автоматов "Бонус Slots" и казино "Бумеранг". Все три заведения отличаются форматом и ориентированы на разный характер времяпрепровождения. В структуру игорной зоны "Красная Поляна" также входят апарт-отель, спортивно-развлекательная площадка, единственный театр в горах Сочи - театр "В игре", рестораны.