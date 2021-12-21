Эксперты: порядка 67% родителей в России удовлетворены качеством образования в детсадах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 67% опрошенных родителей в России удовлетворены качеством образования в детских садах, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты совместного исследования ВЦИОМ и фонда "Университет детства".

"Наблюдается достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, предоставляемыми в детском саду. Отдельно нужно отметить такие параметры, как качество организации воспитательно-образовательного процесса, которым удовлетворены 70%, и качество образования (67%). Профессионализм воспитателей также получает высокие оценки удовлетворенности (78%). Однако важно сказать, что оценки параметра индивидуального подхода к ребенку несколько ниже и составляют 58%", - говорится в материалах исследования.

Согласно данным опроса, организацией питания в группе удовлетворены 72% опрошенных, количеством детей в группе - 68% респондентов. Взаимоотношениями с педагогами довольны 80% родителей, диалогом педагогов с воспитанниками - 78%. Состоянием материально-технической базы и санитарно-гигиеническими условиями в детском саду удовлетворены 58% и 78% родителей соответственно.

По мнению опрошенных родителей, ключевыми задачами в воспитании детей являются прививание самодисциплины, трудолюбия и организованности (51%), а также предоставление хорошего образования и воспитание честности и доброты (49% и 46%).

Исследование ВЦИОМ и фонда "Университет детства" было проведено среди 1 003 родителей 23-29 июля 2021 года.