В Японии заявили, что не намерены отказываться от смертной казни

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выступает против отмены смертной казни, однако в целом готово осторожно изучить этот вопрос. С таким заявлением выступил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара.

"Общественное мнение в Японии в большинстве своем считает, что смертная казнь неизбежна в отношении предельно циничных и жестоких преступлений. Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой", - сказал он.

В то же время заместитель генсека кабинета в качестве официального представителя правительства допустил возможность дискуссии на эту тему. "Отмена такой нормы, как смертная казнь, - это важная проблема, имеющая отношение к основам системы нашей уголовной юстиции. Мы считаем, что этот вопрос можно изучать с осторожностью, с полным учетом общественного мнения", - отметил он.

Заявление заместителя генсека кабмина было сделано в связи с тем, что во вторник в Японии были повешены трое приговоренных к смертной казни за убийства. Это было первое приведение такого приговора в исполнение с 2019 года.

В настоящее время в тюрьмах Японии в ожидании казни содержатся 107 человек, приговоренных к смерти. Они находятся в таком состоянии долгие годы или даже десятилетия. Смертные приговоры приводятся в исполнение только по письменному приказу министра юстиции, и далеко не все главы Минюста решаются на такой поступок.

С конца 1980-х годов в Японии действовал четырехлетний мораторий на казни, однако они были возобновлены в 1993 году. С тех пор в стране были повешены 133 человека. В тюрьмах Японии в крупных городах имеется семь помещений с виселицами, где производятся казни. Японская ассоциация адвокатов требует отмены смертной казни в стране и замены ее на пожизненное заключение. С осуждением позиции Токио в этом вопросе неоднократно выступали страны Евросоюза и международные правозащитные организации.