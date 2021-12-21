Британские музеи и театры закрываются из-за массового заражения сотрудников коронавирусом

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Несколько британских музеев и театров лондонского Вест-Энда были вынуждены временно приостановить работу из-за заражения большого числа сотрудников коронавирусом. На фоне быстрого распространения в стране штамма "омикрон" о решении на неделю прекратить прием посетителей в понедельник объявило руководство лондонского Музея естествознания - одной из самых популярных достопримечательностей столицы королевства.

"Мы будем закрыты для публики до вторника, 28 декабря, когда, как мы надеемся, штатное расписание восстановится, - говорится в заявлении музея, столкнувшегося с "нехваткой сотрудников". - Это решение далось нам нелегко, но безопасность персонала и посетителей всегда должна быть на первом месте".

Покупателям вернут средства за билеты на проходящие в музее выставки "Фантастические твари: чудо природы" и "Фотограф года в дикой природе". Победителем ежегодно проводимого музеем международного конкурса фотографии в октябре стал француз Лоран Баллеста. Его подводный снимок, сделанный во Французской Полинезии и раскрывающий таинство размножения рыб, был назван лучшим среди 55 тыс. фото, присланных из 95 стран.

Временно закрывается также Музей британской армии в лондонском районе Челси, столичный музей "Уэлкам коллекшн" и музей "Фаундлинг", где хранятся произведения искусства, пожертвованные лондонской больнице для подкидышей, основанной в 1739 году. Для посетителей еще на выходных закрылся Эдинбургский замок, расположенный в центре столицы Шотландии.

Об отмене представлений за последние дни также объявили больше двух десятков лондонских театров, некоторые из которых планируют вновь открыть двери в ближайшие дни, однако эти планы могут быть скорректированы из-за эпидемиологической ситуации в городе. Возвращать деньги за билеты пришлось зрителям, собиравшимся посетить в том числе популярные лондонские мюзиклы.

Угроза коронавируса

В последние дни в Великобритании, по данным Минздрава страны, выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для королевства значения с начала эпидемии. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в эту статистику попадают примерно 20-25% от реального числа заражений. В воскресенье Джавид также заявил, что около 60% заражений в стране и больше 80% в Лондоне приходятся на омикрон-штамм.

Хотя число госпитализаций пока растет довольно медленно, оно может начать резко увеличиваться в ближайшие недели по мере ухудшения состояния недавно заразившихся людей. Крайне быстрые темпы распространения омикрон-штамма также грозят привести к временному дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе медиков. Чтобы смягчить потенциальный кризис, специалисты рекомендуют не ждать с решительными мерами до католического Рождества (25 декабря). В настоящий момент в правительстве обсуждаются новые ограничения, однако окончательного решения по поводу их характера и сроков введения пока нет.