Песков назвал огромным успехом РФПИ продвижение "Спутника V" более чем в 70 странах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает огромным успехом Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) тот факт, что вакцина от коронавируса "Спутник V" используется в 71 стране.

"Рынок фармы и рынок вакцин - это в целом очень агрессивный рынок, где огромная конкуренция, потому что ты соперничаешь с глобальными компаниями, бюджет которых сопоставим с бюджетом большинства стран мира. Взять там Pfizer, AstraZeneca и так далее. И эти компании не всегда дружелюбны по отношению к своим конкурентам. То, что РФПИ пронес нашу вакцину через все эти препоны, 70 с чем-то стран мира одобрили эту вакцину и уже применяют у себя, - это огромный успех", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" во вторник.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат одобрен в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.