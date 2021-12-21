Генплан Южно-Сахалинска планируют принять в 2022 году

ТАСС, 21 декабря. Генеральный план Южно-Сахалинска будет принят в 2022 году, он включает в том числе две объездные дороги, сообщил на пресс-конференции во вторник глава города Сергей Надсадин.

"В следующем году, в 2022 году, мы закончим работу и примем как документ наш генеральный план, который предопределит развитие нашего города на ближайшие 20 лет. Эта работа над генеральным планом так важна, потому что это стратегия, это правильное планирование", - сказал Надсадин.

Он уточнил, что генплан включает строительство объездных дорог, логистического хаба и другие проекты. Новый генплан, по его словам, должен сделать город более комфортным для жителей, учесть появление новых производств, потребность в новых офисных пространствах и другие аспекты. В 2022 году начнутся общественные слушания нового документа.

"Мы в генплане посвятили очень большую часть своей работы транспортному каркасу, <...> по сути дела, придумали две объездных дороги. Одна из объездных дорог была запланирована и в старом генплане, просто еще к реализации не приступили, но сейчас уже приступили, к западному объезду. <...> Это очень сильно разгрузит центр города, и в перспективе мы замахиваемся на то, чтобы убрать из центра города железнодорожную колею. <...> Вместе с тем, запланировали и восточный объезд параллельно проспекту Мира вдоль наших красивых холмов", - рассказал глава города.

Также, уточнил он, ведется проектирование нескольких улиц города. Все пустующие земли планируется осваивать в том числе посредством жилищного строительства и организации зон отдыха, реализовывая проекты агро- и технопарка.

Население Южно-Сахалинска превышает 200 тыс. человек. Это крупнейший транспортный узел на острове, здесь пересекаются автодороги регионального значения, находятся железнодорожная станция и аэропорт.