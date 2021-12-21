Новосибирские хирурги впервые установили детям устройства поддержки сердца на госсредства

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина впервые за Уралом имплантировали устройства механической поддержки сердца детям за счет средств государственного финансирования. Ранее данный вид дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи в России был недоступен для пациентов детского возраста, сообщила пресс-службе центра.

Имплантация аппарата вспомогательного кровообращения требуется при сниженной сократительной способности левого желудочка сердца. Насосная функция сердца у детей может страдать из-за сложного врожденного порока сердца или острых инфекционных процессов, провоцирующих сердечную недостаточность. Такие дети нуждаются в трансплантации сердца, однако по российскому законодательству врачи могут выполнять пересадку лишь детям подросткового возраста от совершеннолетних доноров. В ряде случаев пациенты не успевают дорасти до антропометрических показателей, когда можно использовать сердце взрослого донора.

"Мост" к трансплантации для данной категории больных - имплантация устройства механической поддержки сердца. Между тем, до этого года в РФ не было возможности использовать данные аппараты у детей: существующие на отечественном медицинском рынке системы не подходят по размеру. А те устройства, которые можно имплантировать детям, либо не сертифицированы в России, либо являются дорогостоящими, вследствие чего программа государственных гарантий не покрывала их стоимость", - пояснил заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца Алексей Архипов, слова которого приводятся в сообщении.

В 2021 году в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, вошло хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности у детей. НМИЦ имени Мешалкина - единственное учреждение за Уралом, получившее возможность проводить эти дорогостоящие операции за счет средств государственного финансирования. "Благодаря этому дети, нуждающиеся в трансплантации сердца, смогут дождаться донорского органа. Устройство механической поддержки сердца существенно улучшает самочувствие больных в ожидании операции. Первыми пациентами НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина, получившими высокотехнологичное лечение за счет программы госгарантий, стали 11-летняя Алена, ранее перенесшая три кардиохирургических вмешательства по поводу врожденного порока сердца, 17-летний Даниил и 12-летняя Мария, страдающие дилатационной кардиомиопатией", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в НМИЦ, сейчас дети находятся под регулярным медицинским контролем специалистов центра с возможностью расширенного обследования в амбулаторных условиях. Перед выпиской пациенты и их родители пройдут тренинг по обслуживанию и использованию устройства механической поддержки сердца за пределами больницы.