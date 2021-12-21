Московская, Ярославская и Нижегородская области возглавили "Зеленый рейтинг" РЭО

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) представил первый "Зеленый рейтинг" регионов, которые добились наибольшего успеха в реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Его возглавили Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области, сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"Рейтинг позволяет оценить вклад субъектов РФ в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России. По каждой категории мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. РЭО тесно взаимодействует с регионами, я встречаюсь на регулярной основе с губернаторами и главами профильных региональных ведомств, наши специалисты мониторят деятельность регоператоров, постоянно собирают данные и анализируют ситуацию. Была проделана большая работа, и мы рады представить лидеров отрасли, хочется, чтобы остальные не только стремились занять высокие позиции, но главное развивали отрасль на благо нашей страны и ее жителей", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В первую двадцатку вошли также Белгородская, Мурманская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Псковская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Самарская, Пензенская области, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Рязанская, Тюменская, Липецкая, Новгородская и Ивановская области.

Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. Телефонный опрос проводился по специально разработанной выборке в ноябре 2021 года. Опрос представляет население каждого региона в возрасте старше 18 лет. Погрешность выборки - не более 3,4%. Также были учтены данные федеральной схемы обращения с отходами и территориальных схем, федеральных и региональных ведомств, региональных операторов, а также цифровой системы "РЭО радар", анкеты участника "Зеленого рейтинга", сообщения в СМИ.

"В каждом из критериев есть свои лидеры. По охвату населения услугой по вывозу отходов - это Марий Эл, Магаданская область и Ненецкий автономный округ; по охвату раздельным накоплением - Москва, по динамике показателей обработки и утилизации - Московская и Орловская области, Ингушетия; по инвестициям в инфраструктуру - Московская, Нижегородская, Тюменская, Мурманская, Ярославская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Калининградская и Тульская области, ЯНАО и ХМАО; по образовательно-просветительской и разъяснительной работе с населением - Ямало-Ненецкий автономный округ", - указали в РЭО.

О реформе обращения с ТКО

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.