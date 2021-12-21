В Москве повысили до максимума температуру в системе отопления из-за морозов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Городские службы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов в Москве. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения. В настоящее время она максимальная и составляет 130 градусов", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Специалисты заранее получают прогноз синоптиков, на основании которого и принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления.

Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема. Корректировка производится поэтапно, это не одномоментное действие.

"Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков", - добавил Бирюков.