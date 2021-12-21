Подлодка "Петропавловск-Камчатский" провела успешный пуск "Калибра" в Японском море

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" из акватории Японского моря поразила крылатой ракетой "Калибр" береговую цель, расположенную на удалении 1 тыс. километров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"Экипаж подводной лодки при выполнении учебной задачи провел комплекс тренировок и упражнений по предназначению с отработкой алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы высокоточным оружием", - уточнили в МО РФ.

Как отметили в военном ведомстве, ракета поразила береговую мишень на тактическом поле Сюркум в расчетное время.

"Новейшая дизельная подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" в акватории Японского моря произвела пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели из подводного положения", - говорится в сообщении.

Четыре поколения российских субмарин: от "Дельфина" до стратегических "Бореев" в спецпроекте ТАСС

Полное погружение: история подводного флота РФ Четыре поколения российских субмарин: от "Дельфина" до стратегических "Бореев" в спецпроекте ТАСС

Контракт на постройку шести лодок для ТОФ был подписан в сентябре 2016 года. Первые две субмарины - "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - были заложены на "Адмиралтейских верфях" 28 июля 2017 года. "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду 28 марта 2019 года. После прохождения испытаний 25 ноября 2019 года субмарина была принята в состав ВМФ России.

Подлодки относятся к третьему поколению больших дизель-электрических субмарин и являются одними из самых малошумных в мире. Они имеют длину 74 метра, максимальное водоизмещение более 3 900 тонн, рабочую глубину погружения - 240 метров, предельную - 300 метров, дальность хода - 7 500 миль. Основное ударное вооружение подводной лодки - ракеты "Калибр".

