В Липецком зоопарке из-за морозов медведи впали в спячку раньше, чем зимой 2020 года

ТАСС, 21 декабря. Бурые медведи Миша и Маша, обитающие в Липецком зоопарке, из-за наступивших в регионе морозов впали в спячку раньше, чем зимой прошлого года. Последней во вторник заснула медведица Маша, об этом рассказал ТАСС директор зоопарка Александр Осипов.

"Миша уснул, а Маша еще вчера ходила, следы на снегу топтала - но сегодня ее уже нету, спит. У нас утром 12 градусов мороза, поэтому в этом году медведи уснули раньше. Мороз сыграл свою роль, потому что в это время в прошлом году морозов еще не было, а на новый год дождик шел", - сказал Осипов.

Он добавил, что в Липецкой области через неделю ожидается потепление, и есть риск, что медведи проснутся. "Но мы уже давно не кормим их, с ноября. Они нажировку такую прошли, что им хватит с полгода лежать", - добавил директор зоопарка.

В Липецкой области 21 декабря из-за затока холодного арктического воздуха температура ночью опустилась до 12-17 градусов мороза, днем ожидается до 10-15 градусов мороза, ветер до 11 м/с, пройдет небольшой снег. В регионе морозы до 20 градусов прогнозируются в течение недели, возможен снег.