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Пандемия COVID-19

Володин назвал главные вызовы 2022 года

Спикер Госдумы сказал, что это пандемия и борьба с бедностью
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пандемия коронавируса, а также борьба с бедностью граждан РФ остаются главными вызовами наступающего 2022 года, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Конечно, главный вызов 2022 года - коронавирус, который пока никуда не делся. Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить", - сообщил Володин журналистам.

Он подчеркнул, что этот вызов остается не только перед Россией, "но и перед всем миром".

Спикер Госдумы отметил вопрос бедности граждан. "Бедность - это то, что нам необходимо преодолеть", - сказал Володин, говоря о проблеме в целом. В связи с этим, подчеркнул он, вопрос борьбы с бедностью останется вызовом во внутренней политике России в 2022 году.

Володин подчеркнул, что у Госдумы "предостаточно" вызовов и на международном уровне. "Наша задача - законодательно закрепить те решения, которые принимает глава государства. Внешняя политика у нас достаточно эффективна. Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать", - считает спикер Госдумы.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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