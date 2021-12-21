Медики ФРГ полагают, что омикрон-штамм станет преобладающим в стране уже к концу января

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Руководитель междисциплинарной ассоциации работников интенсивной терапии и неотложной медицины Германии (DIVI) Гернот Маркс полагает, что уже через несколько недель, то есть к концу января 2022 года, омикрон-штамм коронавируса станет доминирующим на территории ФРГ. Такое мнение он высказал во вторник газете Rheinische Post .

"Мы относительно уверены, что "омикрон" будет доминирующим вариантом в Германии примерно с середины до конца января", - отметил Маркс. При этом он добавил, что, поскольку в настоящее время существует довольно мало информации о данном штамме, необходимо изучать зарубежные исследования, "внимательно следить" за развитием заболеваемости и мониторить ситуацию.

В свою очередь сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль считает, что ФРГ будет сильнее затронута омикрон-штаммом, чем другие страны. Причиной, по его мнению, являются сравнительно низкие темпы вакцинации населения против коронавируса. "В Германии у нас есть проблема, заключающаяся в том, что вакцинировано только 70% населения. Вот почему он ["омикрон"] может ударить по нам сильнее, чем по другим странам", - подчеркнул Клингбайль в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland. В этом контексте он заметил, что "количество непривитых жителей является серьезной проблемой", которая может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки.