В России заключили контракты на создание двух заводов по переработке опасных отходов

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Контракты на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования и пуско-наладку заключены с подрядчиками в рамках создания экотехнопарков (ЭТП) по переработке опасных отходов в Саратовской и Курганской областях. Об этом во вторник сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин на совещании по вопросам ликвидации опасных отходов.

"Нужно создать объекты обращения с отходами I и II классов. Это семь объектов, фактически большую часть которых мы должны построить до 2023 года. Мы к этому готовы. В декабре 2021 года уже заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, поставку оборудования, пуско-наладочных работ по созданию двух производственно-технических комплексов", - сказал замминистра.

Он уточнил, что это экотехнопарки, которые создаются в Саратовской и Курганской областях. Замминистра также отметил, что строительство заводов по утилизации и обезвреживанию опасных отходов позволит создать базовую инфраструктуру по обращению с отходами I и II класса и увеличить долю их утилизации.

Строительством в регионах России семи экотехнопарков занимается Федеральный экологический оператор - структура госкорпорации "Росатом". Заводы планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Как ранее сообщал глава Минприроды России Александр Козлов, часть этих заводов компания построит за собственные деньги, часть - при финансовой поддержке государства. Козлов также сообщал, что первое финансирование на два завода будет выделено уже в декабре 2021 года.

Четыре из семи экотехнопарков создаются на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской (ЭТП "Михайловский"), Кировской (ЭТП "Мирный"), Курганской (ЭТП "Щучье") областях и Удмуртской Республике (ЭТП "Камбарка"). Еще три завода создаются в Иркутской (ЭТП "Восток"), Нижегородской (ЭТП "Центр"), Томской (ЭТП "Западная Сибирь") областях.