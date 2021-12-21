{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сочи в горах выпал снег

Высота снежного покрова местами составила 20 мм

СОЧИ, 21 декабря. /ТАСС/. Обильный снег прошел в горах Сочи минувшей ночью, высота снежного покрова местами составила 20 мм. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"За минувшую ночь в горном кластере курорта прошел обильный снег. Высота снежного покрова в Краснополянском поселковом округе местами достигала 20 мм", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий снегопада привлекли 24 единицы спецтехники. В настоящее время движение личного и служебного транспорта не затруднено. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности, продолжает работать оперштаб.

"ГИБДД настоятельно рекомендует водителям передвигаться в горном кластере исключительно на автомобилях, оборудованных зимней резиной, и соблюдать правила дорожного движения", - добавили в пресс-службе.

Штормовое предупреждение будет действовать в Сочи до конца суток 24 декабря, прогнозируется значительное похолодание, осадки в виде дождя и снега, налипание снега на проводах, над морем могут формироваться смерчи.

Теги
РоссияКраснодарский край
Крис Нот потерял роль в "Уравнителе" из-за обвинений в сексуальном насилии
Актер появится еще в одном эпизоде, работа над которым уже завершена
Крис Нот потерял роль в "Уравнителе" из-за обвинений в сексуальном насилии
Читать полностью