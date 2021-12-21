{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Уральские авиалинии" с 31 декабря приступят к полетам из Жуковского в Софию

Сейчас рейсов в Болгарию в расписании авиаперевозчика нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 31 декабря приступит к полетам из аэропорта Жуковский в Софию (Болгария), сообщили в пресс-службе авиаперевозчика во вторник.

"Летим из Жуковского в Софию по пятницам с 31 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рейсов в Болгарию в расписании авиаперевозчика нет. По данным с сайта Жуковского, прямые перелеты в эту страну из аэропорта также не осуществляются.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний, география полетов насчитывает более 200 направлений.

Теги
РоссияСвердловская область
Крис Нот потерял роль в "Уравнителе" из-за обвинений в сексуальном насилии
Актер появится еще в одном эпизоде, работа над которым уже завершена
Крис Нот потерял роль в "Уравнителе" из-за обвинений в сексуальном насилии
Читать полностью