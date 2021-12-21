"Уральские авиалинии" с 31 декабря приступят к полетам из Жуковского в Софию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 31 декабря приступит к полетам из аэропорта Жуковский в Софию (Болгария), сообщили в пресс-службе авиаперевозчика во вторник.

"Летим из Жуковского в Софию по пятницам с 31 декабря", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сейчас рейсов в Болгарию в расписании авиаперевозчика нет. По данным с сайта Жуковского, прямые перелеты в эту страну из аэропорта также не осуществляются.

"Уральские авиалинии" - одна из крупнейших российских авиакомпаний, география полетов насчитывает более 200 направлений.