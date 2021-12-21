В Москве с июня скрытые патрули выявили более 13 тыс. нарушений ПДД

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 13 тысяч нарушений ПДД выявлено в Москве с июня этого года в ходе скрытого патрулирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Напомним, что при скрытом контроле за дорожным движением госавтоинспекторы передвигаются на автомобилях гражданского исполнения и фиксируют нарушения ПДД. Информация о нарушении по радиосвязи передается ближайшим нарядам ДПС, которыми для пресечения и оформления административного правонарушения обеспечивается остановка транспортного средства нарушителя", - говорится в сообщении.

В список наиболее частых нарушений, выявляемых с помощью скрытого надзора, вошли: нарушение правил уровня тонировки стекол, правил установки государственных регистрационных знаков на транспортных средствах, требований сигналов светофора, нарушение правил применения ремней безопасности, а также управление транспортными средствами с признаками опьянения.