Кабмин направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 24 млрд рублей в регионы на строительство школ. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест. Помимо федеральных денег, средства на строительство школ направят и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов", - говорится в сообщении.

В 2021 году кабмин уже распределил более 100 млрд рублей на эти цели.

Всего в 2021-2024 годах на строительство школ из федерального бюджета планируется направить 234,7 млрд рублей в рамках государственной программы "Развитие образования".