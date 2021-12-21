Более 1 тыс. новогодних елей установили в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили украшение города к новогодним и рождественским праздникам, на улицах Москвы установлено более тысячи елок. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В настоящее время украшение столицы завершено, заработала праздничная подсветка. В общей сложности установили более 4 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары. Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсили свыше 1 тыс. елей", - сказал Бирюков.

Он добавил, что новогодние деревья высотой от 6 до 25 м украшены разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями. Самые большие ели высотой около 25 м установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе. Для декорации города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

По словам заммэра, при украшении используются имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника. За последние годы сформирован достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города.

"Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида", - напомнил Бирюков.