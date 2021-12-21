В селе на севере Хабаровского края в школе отменили занятия из-за морозов в 50 градусов

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Занятия в школе села Нелькан на севере Хабаровского края полностью отменили из-за пятидесятиградусных морозов, сообщается в Telegram-канале заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.

"22 декабря в связи с низкими утренними температурами (на 10:00 утра ожидается минус 50 градусов) в школе села Нелькан отменены занятия. Детский сад закрыт на карантин по ОРВИ с 15.12 по 22.12.2021 включительно", - говорится в сообщении. В администрации поселения ТАСС уточнили, что занятия отменены для учеников всех классов.

Нелькан - второе по значимости и численности населения поселение северного Аяно-Майского района. Село находится в гористой местности в 200 км от районного центра Аян, сообщение с которым зимой есть только по воздуху, летом возможно добраться по временной дороге. В поселении проживают около 600 человек.

Нелькан считается самым холодным населенным пунктом Хабаровского края. Сейчас в поселении минус 45 градусов. Утром синоптики отметили понижение температуры до минус 51,8 градуса в Нелькане, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. "Сегодня ночью температура в Нелькане опустилась до минус 50 градусов, а на 10 утра фиксировался мороз в 51,8 градуса", - сказали в гидрометцентре. Мороз будет держаться и в ближайшие дни.

Сейчас в регионе, на большей его части, ночные температуры опускаются до минус 23-30 градусов, дневные держатся у отметки минус 13-20 градусов. Самые сильные морозы за всю историю наблюдений фиксировались в горах Аяно-Майского района - минус 65 градусов. В Хабаровске столбик термометра опускался до рекордных минус 43 градусов в 1918, 1922 и 1951 годах.