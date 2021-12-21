Эвакуированный из Йемена иранский посол умер из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 21 декабря. /ТАСС/. Посол Ирана в Йемене Хосейн Ирлоу, эвакуированный из страны из-за проблем со здоровьем, умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил во вторник официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"Ирлоу был инфицирован коронавирусом в ходе своей командировки и из-за запоздалого сотрудничества некоторых стран, к сожалению, вернулся в страну в плачевном состоянии", - цитирует его пресс-служба ведомства. По словам дипломата, "несмотря на то, что были приняты все меры для его лечения, сегодня утром он умер".

В воскресенье иранские СМИ сообщили, что посол Ирана в Йемене, выполнявший дипломатическую миссию в контролируемом мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) городе Сана, был эвакуирован из страны при согласии Саудовской Аравии. Саудовский МИД указал, что "согласие Эр-Рияда на его отъезд было дано при посредничестве Ирака и Омана".

Столица Йемена Сана находится под управлением движения "Ансар Аллах", которое поддерживают иранские власти, однако воздушное пространство над большей частью йеменской территории контролируется так называемой аравийской коалицией во главе с Саудовской Аравией.