Рахмон поручил улучшить изучение русского и английского языков в вузах Таджикистана

ДУШАНБЕ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным посланием к парламенту, заявил о необходимости улучшения преподавания иностранных языков, в первую очередь русского и английского, в вузах республики.

"Почему я все время указываю на эти два языка? Так как из шести языков ООН, признанных языками международного общения, два языка - русский и английский. <...> Минобразования Республики Таджикистан поручаю для подготовки преподавателей математики, точных и естественных наук на иностранных языках в вузах педагогической направленности предусмотреть открытие отдельных отделов. Вообще необходимо улучшить изучение иностранных языков, особенно, русского и английского, на всех факультетах и отделениях вузов", - сказал он на совместном заседании верхней и нижней палат парламента республики, которое транслируется в прямом эфире всех государственных теле- и радиоканалов страны.

Рахмон добавил, что руководители образовательных учреждений должны также уделить первостепенное значение вопросам повышения уровня знаний и профессионализма учителей на всех ступенях образования. Глава республики призвал уделать внимание совершенствованию специализации и воспитанию молодых преподавателей, профессиональные навыки которых отвечают требованиям современности.