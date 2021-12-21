ВЦИОМ назвал самых привлекательных работодателей для россиян

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян до пенсионного возраста (32%) сообщили, что хотели бы работать в "Газпроме". Второе место по привлекательности разделили "Яндекс" и РЖД, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и премии A-news "Лучшие в России", опубликованные во вторник на сайте ВЦИОМ.

"Россиян до пенсионного возраста попросили выбрать компанию из работающих в России, в которой они хотели бы работать, если бы им сделали такое предложение. На первом месте среди ответов - "Газпром" (32%), второе место разделили Российские железные дороги и "Яндекс", набрав по 17%, на третьем - "Роснефть" (14%), на четвертом - Сбербанк (13%), на пятом - Роскосмос и "Аэрофлот" - они набрали по 10% ответов опрошенных", - говорится в сообщении.

Каждый восьмой россиянин до пенсионного возраста (12%) сообщил, что не хотел бы работать ни в одной из предложенных компаний.

Среди молодежи в возрасте 18-24 лет на первом месте среди работодателей оказался Сбербанк (29%). 28% опрошенных молодых людей назвали "Яндекс", 25% - "Газпром", 16% - "Тинькофф банк", 14% - "Аэрофлот".

Более половины россиян (52%) оценивают привлекательность компании как работодателя на основании информации, полученной из интернета, 50% используют личные свидетельства сотрудников этой организации, бывших и действующих. Кроме того, респонденты получают информацию о потенциальном работодателе из публикаций и сюжетов в СМИ (27%), на сайте организации (26%), на собеседовании (13%), в объявлениях о вакансиях (11%).

Инициативные опросы ВЦИОМ проведены 1 декабря 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.