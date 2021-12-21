Число коек для пациентов с ковидом сократили в четыре раза в Воронежской области с октября

ВОРОНЕЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Количество коек в ковидных отделениях больниц в Воронежской области снизилось в 4 раза с 25 октября, когда был зафиксирован максимум мест для пациентов с COVID-19 - с 8 005 до 2 576 мест. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Воронежской области.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 24 медицинских организациях на 2 576 койках. По состоянию на 09:00 21 декабря в стационарах находятся 1 835 заболевших", - сообщила она.

Максимум коек для пациентов с ковидом в регионе был отмечен 25 октября, когда в 58 медицинских и социальных учреждениях было создано 8 005 мест, на которые госпитализировали 7 435 человек.

В Воронежской области с начала пандемии выявлено 190 013 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 138 615 человек, 9 904 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция, отменены массовые мероприятия. В регионе введена система QR-кодов для посещения торговых центров, учреждений общепита, театров, музеев, на входе проводится измерение температуры.

В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек, для этого открыты 56 пунктов вакцинации. В настоящее время от коронавируса в регионе привито 1 241 711 человек, в том числе двукратно 1 177 043, план выполнен почти на 80%. Ревакцинацию прошли 181 360 человек.